Genoa:ufficiale arrivo di Cristan Zapata

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Cristian Zapata è ufficialmente un giocatore del Genoa. Il contratto del difensore colombiano è stato infatti depositato oggi in Lega dalla società di Enrico Preziosi. Zapata, reduce dall'eliminazione ai quarti di Copa America con la Nazionale colombiana, era svincolato dopo sette stagioni al Milan e ha firmato un contratto biennale con il Grifone. Intanto, sul fronte-uscite, è sempre più vicino l'accordo tra il Genoa e il Verona per il passaggio del difensore Gunter dai rossoblù alla squadra scaligera. L'accordo per il trasferimento del giocatore, che ritroverà Juric in panchina, dovrebbe essere formalizzato sulla base di un prestito.