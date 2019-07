Abbattuti 477 cinghiali in un mese

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - "Grazie alla caccia di selezione attivata dalla Regione Lombardia, in meno di un mese sono stati abbattuti 477 cinghiali: 272 a Como, 127 a Varese, 66 a Lecco e 12 a Brescia, dove l'attività è iniziata da pochi giorni". Lo rende noto Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura.

"Numeri importanti - sottolinea l'assessore - che testimoniano la presenza diffusa di ungulati nella nostra regione e che, ancora una volta, fanno capire le dimensioni della questione".

"Ringrazio i cacciatori, che stanno svolgendo una attività utile a tutta la società" aggiunge Rolfi, sottolineando che "gli agricoltori devono essere risarciti integralmente per i danni subiti dalla fauna selvatica e non solo per il 30 per cento".

"La Regione prosegue nella propria azione di contrasto alla fauna selvatica, che, dalla pianura alla montagna, sta creando danni enormi - conclude l'assessore regionale -. L'alleanza tra agricoltori e cacciatori è il primo passo per arginare il problema".