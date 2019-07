38 ore di ritardo per volo Orio-Minorca

(ANSA) - BERGAMO, 2 LUG - Sono arrivati finalmente a destinazione, la notte scorsa - decollando con ben 38 ore di ritardo - i 160 passeggeri del volo Orio al Serio-Minorca di Blue Panorama che avrebbe dovuto lasciare Bergamo domenica pomeriggio ma che è appunto decollato soltanto la notte scorsa a seguito di un guasto. Inizialmente il volo era stato dato per cancellato, mentre poi nella notte è stato riprogrammato. Non è andata meglio ai passeggeri (sempre di Blue Panorama) diretti a Reggio Calabria, che sono partiti alle 4 della notte scorsa anziché ieri alle 19:45. Oggi nuovi ritardi da Orio al Serio, sempre di voli della compagnia Blue Panorama: in ritardo il volo da Orio al Serio a Marsa Matruh in Egitto che doveva partire alle 8. In ritardo di quattro ore anche il volo della stessa compagnia in partenza da Santorini in Grecia e diretto allo scalo bergamasco: il volo era programmato per le 11:35 ed è stato posticipato alle 15:10.