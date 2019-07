Premio 'Sport e legalità' a ct Bertolini

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Milena Bertolini riceverà domenica a Milano il Premio 'Sport e legalità'. Alla cerimonia di consegna della IV edizione dell'evento in programma al Villaggio Coldiretti al Castello Sforzesco interverrà il presidente del Premio e numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Per la ct delle azzurre subito un riconoscimento dopo l'avventura ai mondiali di Francia, conclusa con l'eliminazione ai quarti di finale, ma un grande seguito di pubblico e tifo per la nazionale femminile. Nell'ambito della manifestazione, medaglia d'oro di Nuove proposte (Fondazione presieduta da Elio Michele Greco) a Gian Carlo Caselli, Presidente del comitato scientifico della Fondazione 'Osservatorio agromafie' promossa da Coldiretti.