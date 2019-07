Milan: visite mediche per Theo Hernandez

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Theo Hernandez è sbarcato a Milano e subito si è trasferito in una clinica del centro per sostenere la prima parte delle visite mediche in vista del suo trasferimento al Milan. Atterrato a Linate, il terzino francese proveniente dal Real Madrid è stato accolto dal team manager rossonero, Andrea Romeo, che lo ha accompagnato alla clinica La Madonnina. Intanto, il Milan ha annunciato di avere ceduto a titolo definitivo ai croati dell'Hajduk Spalato il difensore 24enne Stefan Simic, reduce da sei mesi di prestito al Frosinone, in cui non ha mai giocato.