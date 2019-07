Milan: Hernandez vicino, domani visite

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Theo Hernandez è a un passo dal Milan. Sono infatti in programma domani mattina alla clinica La Madonnina di Milano le visite mediche per il terzino francese classe 1997, proveniente dal Real Madrid, che nell'ultima stagione lo aveva girato in prestito al Real Sociedad. Poco più di una settimana fa, il giocatore ha incontrato a Ibiza il dt rossonero Paolo Maldini. Poi è decollata la trattativa con il Real Madrid, che dovrebbe chiudersi con l'accordo sul prestito con obbligo di riscatto. Hernandez potrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore.