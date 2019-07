Malagò, cerimonia in Stadio Milano

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Al Cio "interessa poco se sarà il vecchio stadio di San Siro o un San Siro ristrutturato" a ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio anch'io sport, ricordando che nel progetto del comitato promotore è stata proposta la sede di San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi. Per Malagò "è un partita tutta da giocare" e c'è anche abbastanza tempo ancora davanti Il presidente del Coni ha poi sottolineato che "in tutto il mondo, gli impianti vengono abbattuti e ricostruiti. Se noi in virtù della storia di San Siro riteniamo di lavorare sul vecchio impianto, vuol dire che faremo così".