In reparti ospedale bergamasco 41 gradi

(ANSA) - BERGAMO, 1 LUG - Una temperatura record di 41 gradi è stata registrata nelle ultime ore nelle camere di degenza al quarto piano del policlinico di Ponte San Pietro, nella Bergamasca. Il disagio interessa i reparti di Medicina Generale e Day Hospital Oncologico, dove l'impianto di condizionamento non funziona da una settimana. La denuncia arriva da Caterina Dezio, della segreteria provinciale di Cisl Fp. "L'Ats raccomanda a malati e anziani di non esporsi al caldo, ma la realtà al policlinico è ben diversa - sottolinea la sindacalista -. Varie sono state le segnalazioni del personale e della coordinatrice infermieristica presso i competenti uffici interni al Policlinico. Sono intervenuti chiedendo interventi solleciti anche i rappresentanti sindacali della struttura.

Richieste e solleciti caduti nel vuoto, come tutti quelli precedenti".