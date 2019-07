In centinaia per abbonarsi al Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 01 LUG - Centinaia di persone sono in coda da questa mattina all'alba davanti al nuovo negozio del Brescia calcio per sottoscrivere l'abbonamento per la nuova stagione. La campagna abbonamenti apre oggi dopo il periodo di prelazione per i vecchi abbonati. Nel negozio di via Solferino in città alcuni tifosi sono arrivati anche all'una di notte dormendo davanti al portone di ingresso.