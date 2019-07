I freni Brembo nel campionato MotoE

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Brembo è pronta al debutto nel primo Campionato Mondiale Fim Enel MotoE, serie monomarca riservata alle moto full electric, come fornitore dell'intero impianto frenante di tutte le 18 Ego Corsa di Energica Motor Company, il primo costruttore mondiale di moto elettriche supersportive. Ne dà notizia la stessa azienda bergamasca, leader mondiale negli impianti frenanti. Dopo l'ingresso nel campionato FIA Formula E a partire dalla Stagione 5 ancora in corso, Brembo aumenta così la propria presenza nelle competizioni motoristiche elettriche. L'azienda equipaggia tutte le moto elettriche Ego Corsa di Energica Motor Company con l'intero impianto composto da dischi in acciaio, pinza monoblocco, pompa radiale e pastiglie "La MotoE - si legge in una nota - rappresenta una nuova, importante sfida per Brembo che, dopo l'ingresso nel campionato FIA Formula E a partire dalla Stagione 5 ancora in corso, aumenta la propria presenza nelle competizioni motoristiche elettriche".