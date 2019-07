Furto di monopoli di Stato nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 01 LUG - Furto nella notte nel deposito dei Monopoli di Stato a Cortefranca, nel Bresciano. Una banda è entrata in azione bloccando le strade con dei camion risultati rubati e ha portato via sigarette, Gratta e Vinci e valori bollati per un valore che si aggirerebbe attorno agli 80mila euro. Sul furto indagano i carabinieri.