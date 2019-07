Esce libro 'Missoni', 899 pezzi unici

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Esce in un'edizione limitata di 899 esemplari numerati a mano, di cui ognuno è un pezzo unico, impreziosito da tessuti originali forniti dalla Maison e applicati artigianalmente, il libro 'Missoni. La grande moda italiana' di Massimiliano Capella, professore di Storia del Costume e della Moda all'Università degli Studi di Bergamo. Il coordinamento editoriale del progetto è a cura di Luca Missoni, mentre il volume è edito da Scripta Maneant, con la collaborazione di Archivio Missoni e Fondazione Ottavio e Rosita Missoni.

Il libro - concepito come un elemento di design in cui dialogano immagini, testi, tessuti originali, disegni, grafiche, prove colore, cartamodelli - celebra il linguaggio e lo stile di un'eleganza che si è fatta espressione artistica, fin da quei primi anni Cinquanta in cui Rosita e Ottavio Missoni hanno dato inizio al loro percorso creativo.