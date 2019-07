Colombiana arrestata con 4 Kg di coca

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Una donna proveniente dalla Colombia è stata arrestata in arrivo all'aeroporto di Linate a Milano perché trovata in possesso di 4 chili di cocaina. Ad individuarla sono stati i finanzieri del Gruppo di Linate e dell'Agenzia delle Dogane. La donna, individuata anche grazie allo sviluppo di un'elaborata analisi di rischio, in arrivo via Francoforte, dopo avere ritirato i propri bagagli da stiva, dirigendosi verso l'uscita dagli spazi doganali, è stata fermata: tra gli indumenti della passeggera sono stati trovati 7 involucri con la droga: buste sottovuoto impregnate di caffè in polvere per cercare di confondere il fiuto dei cani antidroga.