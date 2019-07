Anziano ucciso in casa nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Un uomo di 71 anni è stato trovato ucciso stamani nel suo appartamento a Legnano (Milano). Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato della cittadina lombarda e personale del 118. Il delitto sarebbe accaduto in ambito familiare. (ANSA).



E' stato aggredito con un coltello il 71 enne ucciso questa mattina in casa sua a Legnano. È quanto emerso fino ad ora dai primi accertamenti della Polizia di Stato, che indaga sul delitto. Al momento dell'omicidio con la vittima c'erano la moglie e il figlio: quest'ultimo è stato portato in commissariato per essere interrogato in qualità di sospettato. Un testimone oculare, affacciato al balcone di fronte all'abitazione della vittima, ha riferito di aver visto un uomo che aggrediva un altro con un arma da taglio.