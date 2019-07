Allerta forti temporali in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Il centro meteo della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo in codice giallo per rischio di forti temporali a partire dalle 12 di oggi. Per questo l'Amministrazione milanese ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale (COC) in via Drago a Milano.

La Protezione Civile Comunale monitorerà i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza.