Al via assemblea Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - La scelta del luogo e della data della compilazione dei calendari del prossimo campionato è fra i temi al corso dell'assemblea della Lega Serie A, iniziata da poco. A margine della riunione, per i dirigenti delle squadre ci sarà anche la possibilità per approfondire scenari di mercato. Oggi si apre ufficialmente la finestra estiva dei trasferimenti e sono già intense diverse trattative, come quella con al centro il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, conteso da Inter e Roma. All'assemblea partecipano fra gli altri anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, quello del Genoa, Enrico Preziosi, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e fa il suo debutto in Lega Joe Barone, il braccio destro del nuovo presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, assieme al ds viola, Daniele Pradè. All'ordine del giorno anche la ratifica delle date della prossima Serie A, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria.