(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Buona parte dei voti dei delegati Cio che hanno scelto Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026, il Coni se li è portati dietro dai tempi della sfortunata candidatura di Roma per le Olimpiadi estive. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio anch'io sport. "Non c'è stato un modo preciso per arrivare alla maggioranza dei voti, ha spiegato Malagò. Con ogni membro c'è stato un rapporto diverso. Non abbiamo improvvisato niente. Il 70-75% dei membri del Cio erano stati già contattati dai tempi della candidatura di Roma. Poi, comunque non c'è mai la certezza in queste cose. C'è lo scrutinio segreto e di solito le candidature date per favorite hanno sempre perso. Noi abbiamo puntato su un'idea innovativa e coraggiosa, siamo andati da Milano a Cortina, con in mezzo Valtellina, Anterselva, Verona, ecc., parliamo di luoghi dove ci sono impianti di altissimo livello. In virtù dell'agenda 2020, abbiamo allargato il territorio e quindi non fare opere nello stesso posto che poi significano un costo iniziale e di manutenzione dopo. Così abbiamo proposto un budget in meno di 400mila euro, contro i soliti 40-50 milioni delle candidature, il Cio non ci voleva credere".(ANSA).