Scomparsa in lago Como capitana Y.Boys

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Paura nel mondo del calcio femminile: è lo Young Boys, club svizzero di Berna, ad annunciare che la sua centrocampista Florijana Ismaili risulta scomparsa da ieri, dopo un bagno nel lago di Como. "La polizia continua le sue ricerche - e' il comunicato dello Young Boys -.

Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento". Ieri si era diffusa la notizia della scomparsa di una turista svizzera, che aveva affittato un gommone nella zona di Musso e dopo un tuffo non era più riemersa. Oggi sono state rese note le generalità, ed è emerso che si tratta della 24enne centrocampista e capitana dello Young Boys, nata a Walperswil, nel cantone di Berna, da genitori di etnia albanese.