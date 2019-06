Inter non alza offerta per Barella

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Sono giorni decisivi per il futuro di Nicolò Barella. L'Inter, che da tempo si è mossa per assicurarsi il centrocampista del Cagliari, non sarebbe intenzionata ad alzare l'offerta di circa 35 milioni di euro più prestito di due giovani. Domani l'ad Beppe Marotta potrebbe parlare direttamente con il presidente del Cagliari Giulini in occasione dell'assemblea di Lega per capire la posizione del club sardo dopo l' inserimento della Roma che ha messo sul piatto 35 milioni e il cartellino di Defrel. Allo stato attuale, comunque, l'Inter non è intenzionata a giocare al rialzo e ad essere decisiva è la volontà dello stesso giocatore. Sarà lui a spingere la trattativa a favore di una squadra oppure di un'altra.