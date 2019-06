Sea Watch: Sala e Strada con la capitana

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Quando sin arriva a questi punti si è veramente andati oltre, perché obiettivamente quelle persone rischiano la vita. Trovo veramente disdicevole che ce la si prenda con 40 persone". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la vicenda dalla nave Sea Watch e quanto fatto dal capitano, a margine dell'iniziativa organizzata per i 25 anni di Emergency. "In questo caso la capitana l'ha fatto per salvare delle vite umane. Ma non elaborerei tanto sulla capitana, che ha fatto il suo dovere e che si è presa i suoi rischi", ha aggiunto.

Duro anche il fondatore di Emergency, Gino Strada, che ha espresso la sua "completa e totale solidarietà alla nave Sea Watch". "La disobbedienza civile è da perseguire di fronte a queste istituzioni che si comportano in modo che non potrei altro che definire fascista - ha detto -. Noi ci impegneremo per cercare di risolvere con la pressione di massa questo problema drammatico, perché oggi sul banco degli imputati c'è chi vuole aiutare".