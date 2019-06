Minacciato con coltello dalla madre

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Stavano guardando in televisione una trasmissione di approfondimento politico e hanno iniziato a litigare, al punto che la madre ha preso un coltello e ha minacciato suo figlio.

Per questo i carabinieri della stazione di Romanengo hanno deferito una donna residente nella stessa cittadina in provincia di Cremona del posto per minaccia aggravata.

Il ragazzo, impaurito, ha chiesto aiuto al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha sequestrato l'arma e deferito la donna alla Procura della Repubblica di Cremona.