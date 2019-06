Una statua per Pinketts a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Seduti a tavola con Andrea" è il tema del concorso lanciato da Le Trottoir, per la realizzazione di una scultura raffigurante lo scrittore Andrea G. Pinketts, scomparso lo scorso 20 dicembre. La statua ritrarrà lo scrittore che, nello storico locale milanese, passava molto del suo tempo.

Il vincitore del concorso sarà svelato il 3 luglio a le Trottoir dove Pinketts, cappello in testa e sigaro in mano, aveva scritto molti dei suoi libri.

L'opera scultorea prevista sarà interattiva, poiché, accanto alla statua dello scrittore, ci saranno due sgabelli su cui le persone potranno sedersi potendo stabilire con lui un immaginario rendez-vous.