Record consumo energia elettrica Milano

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Oggi è stato raggiunto a Milano un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015. Lo rende noto Unareti, la società che gestisce la rete elettrica, la quale ribadisce di aver messo in campo circa il doppio delle squadre di pronto intervento, rispetto al normale servizio per ovviare a interruzioni che riguardano normalmente porzioni circoscritte di rete, salvo casi eccezionali.