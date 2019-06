Al Pride Milano nastro per Sea Watch

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Un nastro azzurro in segno di solidarietà ai naufraghi, alla capitana Carola Rackete e a tutto l'equipaggio della Sea Watch, da indossare al Gay pride di domani a Milano: è l'iniziativa di Milano senza muri, rilanciata dagli organizzatori della manifestazione, che vedono il loro corteo come un' "occasione per parlare non solo dei diritti delle persone LGBT* ma più in generale di rispetto dei diritti umani e di solidarietà".

Ed ecco che per la prima volta alla parata di domani sfilerà anche il carro dei Migranti LGBT, promosso dal Progetto IO, Immigrazioni e Omosessualità, e sostenuto dal CIG Arcigay e dalla rete Corpo ai diritti. Il Progetto IO è a sua volta una rete di soggetti che supporta da anni donne e uomini richiedenti asilo costretti a fuggire dal proprio paese a causa del loro orientamento sessuale. Parla di rispetto dei diritti di tutti anche il flashmob pensato dall'artista Angelo Cruciani, che ha voluto chiamare la sua creazione "Respect revolution".