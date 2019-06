A Milano in arrivo altre 400 Bikemi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Arriveranno altre 400 bici e nuove stazioni del servizio BikeMi entro agosto. E' quanto comunica Clear Channel Italia, che gestisce il servizio BikeMi a Milano da oltre 10 anni.

Le prime stazioni, ricorda infatti una nota, sono state inaugurate nel 2008 e si sono moltiplicate fino ad arrivare alle 292 di oggi. Il servizio mette a disposizione degli utenti 3.650 biciclette tradizionali e 1.150 a pedalata assistita, di cui 150 con seggiolino, che possono essere usate ogni giorno dalle 07 all'1.

BikeMI dal suo arrivo in città ha registrato 25 milioni di utilizzi e conta oltre 650mila iscritti. Sono oltre 46 milioni i chilometri percorsi in città nei primi dieci anni di BikeMi, che hanno permesso di risparmiare oltre 9,3 milioni di chili di anidride carbonica in termini di mancate emissioni, alle quali si aggiunge il contributo di una centrale di ricarica elettrica con energia (75 khW/annui) prodotta da panelli fotovoltaici.