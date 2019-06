Vela: Soldini, Giochi non sono mio mondo

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Un'esperienza olimpica purtroppo non l'ho mai fatta, ma i grandi velisti sono quelli che fanno tutte le differenti specialità della vela. Ci sono tanti esempi di chi è riuscito a primeggiare, ma non è il mio caso. Io vengo da un altro tipo di cultura ed esperienza. Sono affascinato e so che, all'interno delle classi olimpiche, ci sono tante specificità e tanto talento: non a caso con me hanno spesso navigato tanti velisti diversi che hanno avuto esperienza olimpica". Così Giovanni Soldini, ospite del Forum ANSA, parlando dell'ipotesi che l'uomo-simbolo della vela italiana possa un giorno (già a Parigi 2024 è previsto il programma di vela offshore) cimentarsi nello sport olimpico.