Uomo trovato morto in aiuola stazione a Milano

Un uomo di circa 60-70 anni è stato trovato morto, questa mattina, nei giardinetti nei pressi della Stazione Centrale. Al momento non sono stati trovati evidenti segni di violenza e la Polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato alle 7.50 da un passante, in un'area verde in piazza Luigi di Savoia, sotto una pianta. In questi giorni Milano, come diverse altre città del Nord sono sottoposte a un'ondata record di caldo torrido.