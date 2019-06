TheOneMilano, alleanza con Camera Buyer

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Una partnership di sistema per rispondere alle nuove sfide della fashion industry internazionale: è quella siglata da TheOneMilano, salone dell'haut-à-porter femminile, con CBI-Camera Buyer Italia per un maggiore interscambio tra brand e consumatori finali, grazie al network dei 100 migliori negozi italiani.

L'alleanza tra la fiera e la più importante associazione tra luxury multibrand metterà in rapporto diretto le aziende con l'universo retailer. I primi risultati della partnership saranno svelati nella prossima edizione di TheOneMilano, in scena dal 19 al 22 settembre 2019 a fieramilanocity. Due i progetti previsti, con altrettante nuove aree dedicate ai migliori total look selezionati tra le proposte dei marchi presenti alla manifestazione. Il primo è The Best ONE Pics, dedicato ai total look scelti dai fashion buyer di CBI tra le collezioni degli oltre cento brand di TheOneMilano. La seconda area, The Best ONE New Talents, è invece il palcoscenico internazionale per i giovani brand.