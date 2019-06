Pm racconta in libro tragedia amianto

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "Una testimonianza di vita, prima ancora che un impegno sociale e professionale, un racconto di tragedie e speranze". E' così che il pm di Milano Maurizio Ascione, per anni impegnato nelle indagini sulle morti di lavoratori che nelle fabbriche hanno respirato fibre di amianto prima che la sostanza killer venisse messa al bando nel '92, descrive il suo libro 'Questa capacità di sorridere e piangere', (Pav Edizioni). Il volume, come chiarisce il pm Ascione, 47 anni, non è un manuale tecnico-giuridico, né una ricostruzione delle vicende processuali che ha affrontato negli anni, ma "fornisce un contributo che si sgancia dal suo mestiere" di magistrato, "astraendo concetti e vicende narrate, per coniugare invece fattori collettivi ed altri individuali (se non addirittura intimi), nel tentativo, disperato, di dare un senso alle contraddizioni, che sono alla base di una morte bianca". Così, ad esempio, nel libro viene trattato "l'annoso dilemma tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute".