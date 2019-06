'Malnatt', birra delle carceri milanesi

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - A Milano nasce la birra delle carceri, quella del riscatto attraverso il lavoro: si chiama 'Malnatt', termine del dialetto milanese che sta affettuosamente per 'nato male'. Il progetto, presentato a Palazzo Marino, nasce dalla collaborazione tra i tre istituti penitenziari della città, Bollate, Opera e San Vittore, e un gruppo di imprenditori ed esercenti del territorio milanese. La birra Malnatt darà un'opportunità di lavoro e formazione ad alcuni detenuti ed ex detenuti, che potranno lavorare nelle fasi di produzione, presso l'azienda agricola La Morosina nel parco del Ticino, e distribuzione, attraverso la società Pesce.

L'obiettivo del progetto è duplice: reinserire almeno dieci detenuti o ex detenuti e generare risorse economiche per gli istituti di pena da destinare ad attività di recupero dei detenuti e di formazione della Polizia penitenziaria. Sono tre le linee prodotte: Malnatt San Vittore, chiara, non filtrata e al malto d'orzo, Malnatt Bollate, birra di frumento, Malnatt Opera, la rossa.