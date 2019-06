Falsi prodotti biologici, 10 indagati

(ANSA) - MANTOVA, 27 GIU - Dieci persone sono indagate dalla procura di Mantova per i reati di frode alimentare nel settore lattiero caseario, inquinamento ambientale e traffico di influenze.

L'indagine, iniziata nel luglio dello scorso anno e condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Mantova congiuntamente ai Nas di Brescia, riguardano due aziende di Mantova aventi la stessa proprietà, La Bustaffa Emilio e figli spa e la Colorificio Freddi, accusate, tra l'altro, di aver spacciato per biologici prodotti che invece non lo erano. Sono indagati i vertici delle due aziende, tecnici e consulenti ambientali esterni. In particolare, per quanto riguarda il traffico di influenze, le due società erano ricorse a consulenti che si erano proposti come tramite con i funzionari del settore ambiente della Provincia di Mantova per ottenere autorizzazioni a impianti di depurazione con corsie preferenziali e controlli e sanzioni più blande senza, però, riuscire a portare a termine il loro intento corruttivo.