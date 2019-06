Coca Cola,imballaggi riciclabili al 100%

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Solo energia prodotta da fonti rinnovabili e imballaggi già oggi 100% riciclabili: sono i risultati di Coca-Cola HBC Italia contenuti nel 15esimo Rapporto di Sostenibilità dell'azienda, pubblicato oggi e intitolato il "Il nostro viaggio insieme". "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, soprattutto in ambito ambientale, perché - commenta l'ad Vitaliy Novikov - fanno seguito a precise scelte aziendali e realizzate attraverso l'impegno quotidiano dei 2.000 colleghi in Italia". Sul tema degli imballaggi, l'azienda è impegnata nel ridurne ed ottimizzarne il peso e il volume con interventi come la sgrammatura delle bottiglie in plastica (PET) oggi più leggere del 14%; ottimizzare quelli secondari, non visti dal consumatore, riducendone ad oggi il peso di oltre il 50%; utilizzare materiali riciclati per le confezioni, con l'obiettivo di raggiungere il 10% di plastica riciclata entro dicembre e il 50% entro il 2030; incoraggiare i consumatori a smaltire correttamente gli imballaggi.