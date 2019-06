Beauty: nel 2018 fatturato 11,4 miliardi

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Nel 2018 l'industria del beauty e della cosmesi in Italia ha fatturato 11,4 miliardi di euro, +2,1% rispetto al 2017, di cui il 42,1% destinato all'export con un valore che sfiora i 4,8 miliardi di euro (+3,8% rispetto al 2017). Sono i dati consuntivi del 2018 emersi dalla 51/a analisi del settore e dei consumi cosmetici a cura del Centro Studi di Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche che riunisce oltre 540 aziende rappresentative del 90% del fatturato del settore. I numeri positivi sono stati presentati a Milano, in occasione dell'assemblea annuale 2019. "Siamo orgogliosi di rappresentare una case history virtuosa nel panorama del manifatturiero italiano, meritevole di essere annoverata tra le eccellenze del nostro Paese", ha detto il presidente di Cosmetica Italia Renato Ancorotti, chiarendo che "è stato generato un saldo commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi di euro". Per quanto riguarda i consumi di cosmetici nel 2018 si sono raggiunti i 10.152 milioni di euro.