Torna 'Notte Maestri del Lievito Madre'

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Manca meno di un mese alla Notte dei Maestri del Lievito Madre, giunta alla quinta edizione: una notte dedicata alla degustazione di prodotti lievitati artigianali realizzati dai migliori maestri nell'uso del lievito. L'appuntamento è per il 22 luglio dalle ore 20 sotto i Portici del Grano di Piazza Garibaldi, a Parma. L'evento, organizzato da Video Type, nasce da un'idea del pasticcere Claudio Gatti di Pasticceria Tabiano a Tabiano Terme (Parma), famoso proprio per i segreti del suo lievito madre, con cui produce la Focaccia di Tabiano, il suo dolce simbolo.

Ospite d'onore sarà il Maestro Rolando Morandin al quale sarà riconosciuto il premio alla carriera di lievitista d'eccezione.

Il 'metodo Morandin', una tecnica di mantenimento del lievito madre in acqua, è oggi utilizzata da molti addetti ai lavori.