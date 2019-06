Omicidio in piazzale Loreto, ergastolo

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - E' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano il dominicano Joel Antonio Santos Mercedes detto 'Papito', ancora latitante e che assieme ad un connazionale, Jeison Elias Moni Ozuna, già condannato in passato a 18 anni, uccise, il 12 novembre 2016, in piazzale Loreto a Milano, Antonio Rafael Ramirez, anche lui dominicano, per un debito di droga. L'omicidio, che avvenne nel tardo pomeriggio vicino a corso Buenos Aires, strada dello shopping milanese, e in mezzo ai passanti, scatenò all'epoca polemiche sul tema della sicurezza in città.

I giudici oggi hanno accolto la richiesta di condanna all'ergastolo formulata dal pm Piero Basilone per il giovane dominicano, il quale dopo l'uccisione era riuscito a fuggire all'estero e che finora non è stato rintracciato. Sarebbe stato lui, secondo le indagini, a sferrare le otto coltellate che uccisero Ramirez, mentre l'altro aggressore prima gli aveva sparato contro due colpi di pistola.