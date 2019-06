Milano Pride, Comune con luci arcobaleno

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, sarà illuminata con i colori della bandiera arcobaleno a partire da venerdì sera, in occasione della parata Milano Pride che si terrà nel pomeriggio di sabato.

Un'iniziativa, come sottolinea una nota del Comune, per manifestare il sostegno dopo aver concesso il patrocinio all'intera settimana della Milano Pride.

Anche il Movimento 5 Stelle parteciperà alla parata del Milano Pride con un carro allestito dai gruppi consiliari della Regione e del Comune e dagli attivisti milanesi. "Saremo in piazza a Milano con orgoglio per celebrare con migliaia di cittadini i cinquant'anni dei moti di Stonewall, l'avvio del movimento Lgbt globale. Saremo riconoscibili grazie a una maglietta gialla con la scritta 'Movimento 5 Stelle. Nessun passo indietro'" annuncia Monica Forte, consigliere lombardo del Movimento 5 Stelle.