Gallinari restaura playground periferia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La stella della nazionale e dei Los Angeles Clippers, Danilo Gallinari, e il Comune di Milano continuano a lavorare insieme per la riqualificazione delle aree sportive delle periferie. Torna così per il 2/o anno consecutivo We Playground Together. Dopo aver rifatto lo scorso settembre il campetto del Parco Vittorio Formentano, il 21 luglio verranno riconsegnati alla cittadinanza il playground e il campo di calcio a 5 di viale Sarca, di fronte alla Collina dei Ciliegi.

''Per me - spiega Gallinari in conferenza - è molto importante ridare qualcosa alla città di Milano che mi ha dato così tanto.

Rispetto agli Stati Uniti non c'è grossa differenza nelle strutture in strada ma c'è da migliorare la frequentazione e il numero di presenze. Gli appassionati di pallacanestro meriterebbero un luogo più accogliente dove poter giocare in tutta sicurezza''. L'iniziativa proseguirà anche nel 2020 anche se il Comune spera possa andare avanti fino al 2026, anno in cui Milano ospiterà le Olimpiadi invernali.