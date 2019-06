Caldo record, bollino rosso in 16 città

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Sono 6 domani e 16 venerdì i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Sta infatti per arrivare nelle prossime 48 ore un'ondata di calore 'di portata storica', come la definisce il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo, precisando che colpirà principalmente il Centronord. Domani le 6 città con il bollino rosso saranno Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma.

A queste sei città si aggiungeranno venerdì Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Picchi di 39-40 gradi sono attesi anche in Lombardia specie tra le città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Como, Varese e Mantova. "Per la prima volta nella storia meteorologica italiana - spiega Vuolo - potranno raggiungersi in giugno valori di 40 gradi, e talora anche superarli, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna". La Croce Rossa Italiana ha attivato il numero verde 800-065510.