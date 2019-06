M5S lombardo cancella post su giochi

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - E' stato rimosso dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle Lombardia il post che in una grafica rivendicava l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina come una "vittoria del M5S, dei lombardi e degli italiani". Il post, pubblicato ieri poco dopo l'esito del voto del Cio, è stato condiviso da molti utenti, con commenti perlopiù negativi.

"E' stata una chiave comunicativa errata. E' evidente che un evento del genere non è una vittoria solo del Movimento 5 Stelle ma un obiettivo per il quale ha lavorato tutto il Governo.

Quindi il post è stato rimosso" ha spiegato il consigliere regionale lombardo Dario Violi.

La candidatura olimpica di Milano-Cortina "ha un taglio diverso rispetto al passato. Questo è un progetto diffuso, sostenibile, niente colate di cemento e budget ridotto. Sul rispetto di questi punti continueremo ad essere fermi e duri, così come sulla lotta alla criminalità organizzata che a questi eventi si avvicina sempre volentieri" ha assicurato Violi.