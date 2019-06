Grupo Extra al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Arriva venerdì 28 giugno al Milano Latin Festival la bachata urbana del Grupo Extra che fa tappa ad Assago con il Tour Europe: la band dominicana proporrà fra i successi 'Amor Que Mata', 'Me Emborracharè' e 'Quiereme un Poquito'. E molti brani del loro ultimo album 'The Movie', celebrando il superamento del milione di visualizzazioni su YouTube del singolo 'A traves del Vaso'.

Identità, suono, stile e colori nuovi: sono questi i punti di forza distintivi del complesso guidato da Fidel Perez che ha lavorato per oltre sei anni con uno dei gruppi di bachata ritenuto fra quelli di maggior successo di tutti i tempi: Aventura. Perez ha diretto ed instradato la carriera del gruppo verso la bachata e il merengue urbano, perché ha capito che i ragazzi avevano talento e grandi capacità nel farlo. Al suo fianco nel Grupo Extra El Nene Flow (Neftali Caba), El Turko (Yassir Neher), Riko, Yewdry Alvarado e Tony Santana (Edward Anthony Regalado Santana).