'Dr. Start-upper', premiati tre progetti

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Playsugged, WOM, Chinabridge sono i tre progetti premiati nel pomeriggio a Palazzo Giureconsulti alla sesta edizione di Dr. Start-upper, il percorso di Università Cattolica e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la creazione di nuove imprese. Playsugged propone il noleggio e la vendita di distributori di Power Bank di ricarica per smartphone, tablet, laptop. WOM prevede l'offerta di campagne di social media advertising alle imprese del settore videoludico. Chinabridge si propone come punto d'incontro tra professionisti e imprenditori cinesi e italiani.

Il progetto, varato nel 2013 dall'Università Cattolica in collaborazione con la Camera di commercio, scommette sulla creatività dei partecipanti nel dare vita a start up innovative e nell'inventare nuove forme di lavoro e professionalità.