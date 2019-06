Bimbo rischia di annegare, salvato

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Un bagnino ha salvato nel pomeriggio un bambino di 8 anni che stava per annegare all'interno della piscina comunale di Rosate (Milano). Il piccolo, verso le 14, ha accusato un malore, probabilmente dovuto a una congestione, e ha perso i sensi in acqua. Il bagnino, di 34 anni, lo ha subito riportato sulla riva e ha praticato una manovra di rianimazione che ha consentito al bambino di riprendere a respirare.

Il bambino si trovava lì assieme al centro estivo parrocchiale di Santo Stefano di Rosate. È stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Paolo di Milano.