Obama ha lasciato il lago di Como

(ANSA) - COMO, 24 GIU - E' terminata la vacanza sul lago di Como di Barack Obama, della moglie Michelle, delle figlie e della sorella (con marito e nipotina) nella villa di George Clooney a Laglio.

Il corteo di suv neri è partito da Villa Oleandra alle 14.30 per raggiungere l'aeroporto di Malpensa. Obama era arrivato sul Lario sabato. L'unica uscita pubblica ieri sera, in motoscafo per la cena al Grand Hotel Villa d'Este di Cernobbio.