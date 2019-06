Minacce alla madre, 17enne arrestato

(ANSA) - VARESE, 24 GIU . Un 17enne residente in provincia di Varese è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti, minacce di morte e atti persecutori nei confronti della madre. A quanto emerso l'adolescente, consumatore abituale di sostanze stupefacenti, da mesi la tormentava chiedendole costantemente denaro, minacciando di presentarsi sul posto di lavoro e farla licenziare. "Devi fare quello che dico io, se non lo fai le prendi", una delle frasi che le avrebbe rivolto e. La madre, distrutta dalle sue aggressioni verbali e fisiche, ha deciso di denunciarlo. "Se non mi dai i soldi faccio fuori le tue colleghe, vengo dallo zio, ti ammazzo", uno dei messaggi inviati via WhatsApp dal minore alla madre, seguito da "ti do solo un consiglio, fammi avere 150 euro entro domani, cambia paese, cambia nazione perchè quando ti trovo ti faccio fuori". Il ragazzo, arrestato, è stato portato nel carcere minorile Beccaria di Milano.