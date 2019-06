J Alvarez al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Il cantante urbano portoricano J Alvarez fa tappa, giovedì, nell'ambito del tour 'La Fama Que Camina' al Milano Latin Festival: proporrà tutti i suoi più recenti successi da 'Esa Boquita' e 'De La Mía Personal' fino all'ultima hit 'Enamorate' (Ft. Jowell y Randy). E' novità di questi giorni il lancio del video del singolo 'Me Da Lo Mismo', realizzato in collaborazione con El Alfa (anche lui in concerto al Festival il prossimo 20 luglio): il titolo tradotto significa 'Non me ne importa' e il brano parla di ragazzi stanchi di una donna che si lamenta di tutto e pensa che il suo partner sia infedele. "Sono entusiasta di questa canzone con El Alfa, che è un artista sorprendente e innovativo - ha spiegato J Alvarez -. La canzone è molto orecchiabile e il video è colorato e divertente. Speriamo che piaccia a tutti".

Álvarez è nato nel 1983 a Río Piedras, in Porto Rico, da genitori entrambi provenienti dalla Repubblica Dominicana: fin da piccolo si è appassionato al reggaeton.