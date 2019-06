Giochi 2026, Christillin 'temo Svezia'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Ci aspettiamo che il dossier di Milano-Cortina sia considerato sicuramente migliore di quello di Stoccolma, che peraltro non è ancora completo di tutti i requisiti necessari sul piano tecnico": così Evelina Christillin, che nel 1998 fu la presidente del Comitato promotore che portò all'assegnazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Oggi Christillin, raggiunta telefonicamente da 'Radio anch'io sport', è a Losanna con la delegazione italiana candidatura per la presentazione finale della candidatura e la successiva decisione del Cio, attesa per il tardo pomeriggio: "la nostra proposta -ha detto la manager italiana- è nettamente migliore di quella svedese. Quel che bisogna ricordare è che la Svezia, paese prettamente nordico e invernale, è l'ottava volta che si presenta candidata a una Olimpiade invernale e mai le ha avute.

Mentre noi le abbiamo avute nel 2006. Va considerato anche questo".