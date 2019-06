Wanda Nara, non ho chiamato Conte

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Wanda Nara smentisce di aver contattato Antonio Conte. ''Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia'', le parole della showgirl in un post su twitter mentre si trova in vacanza con Mauro Icardi.

La situazione dell'attaccante dell'Inter continua a tenere banco con il club che sarebbe intenzionato a cedere il giocatore prima dell'inizio della stagione mentre la famiglia Icardi ha più volte ribadito di voler restare a Milano.