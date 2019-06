Il Messico al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Non solo musica al Milano Latin Festival: si entra nel vivo delle celebrazioni per l'Anno internazionale delle lingue indigene. Da domani al 26 giugno il Padiglione delle Nazioni ospita 'Nuestro México Indígena', tre giorni di iniziative dedicate appunto alle lingue e all' artigianato di Hidalgo e Puebla.

Domani all'inaugurazione sarà presente il console Alfredo Feria con il quale inizierà la conferenza: 'Lingue indigene, 68 tesori messicani'. Seguirà la Verbena Popular Mexicana, la rappresentazione di una tipica festa popolare con la musica del Gruppo Hidalguense Hermanos Landaverde e le danze del Ballet Folklorico Mi México Lindo. Il 25 giugno è dedicato alla scoperta dei segreti della tecnica del ricamato della zona hidalguense di Tenangos con sfilata di costumi tipici messicani.

Il 26 giugno si chiude con l'incontro 'Artemali Ocoxal, le guardiane del bosco': le ocoxal sono foglie o aghi con cui si fanno orecchini, collane, cesti e borsa alla moda.