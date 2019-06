Volley, è morto il coach Falasca

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Pallavolo in lutto. Questa mattina è morto per un arresto cardiaco Miguel Angel Falasca, allenatore spagnolo della Saugella Monza con cui aveva recentemente vinto la Challenge Cup. Falasca, 46 anni, ha accusato un malore in mattinata mentre si trovava a Varese con la famiglia. Lascia la moglie e due figli.