Maltempo: a Milano esonda il fiume Seveso, strade chiuse

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il fiume Seveso è esondato stamani a Milano a causa della pioggia. A darne notizia è il Comune che già da ieri pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che stamani si sono abbattuti sulla città, stava monitorando la situazione, e che precisa come l'attenzione resti alta "per la possibilità di una seconda ondata di piena" dovuta alla pioggia che ancora scende a nord della città. "Questa mattina, intorno alle 9.55 - fa sapere il Comune in una nota -, si è verificata una piccola esondazione del Seveso, rientrata alle 10.15". Al momento è chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani, mentre MM servizi idrici, Protezione civile, Polizia Locale e Amsa sono al lavoro per riaprire le strade al traffico "nel minor tempo possibile". (ANSA).